Zuid-Afrika woedend over tweet Trump

Een woordvoerder van president Ramaphosa verwerpt de tweet en zegt dat Trump de feiten niet kent. "Hij probeert verdeeldheid te zaaien in ons land en roept herinneringen op aan ons koloniale verleden." Minister van Buitenlandse Zaken Sisulu zegt dat hij de kwestie "langs diplomatieke kanalen" aan de orde zal stellen bij zijn Amerikaanse collega Pompeo.

Uit cijfers van onder meer boerenorganisaties in Zuid-Afrika blijkt dat het aantal moorden op boeren juist afneemt. In 1998 waren het er 153, nu gaat het om 60 tot 70 'plaasmoorde', de term in het Afrikaans. "Dat is 0,3 procent van het totaal aantal moorden in Zuid-Afrika", zegt correspondent Bram Vermeulen. "En onder de slachtoffers zijn ook zwarte boeren en zwarte boerenknechten."

Minder doden, meer aanvallen

Hoewel er minder doden vallen, neemt het aantal aanvallen op blanke boerenbedrijven toe, van 478 in 2016-17 tot 561 een jaar later, meldt de Britse krant The Guardian.

In Zuid-Afrika woedt al jaren een vruchteloos debat over landhervormingen. Ongeveer 70 procent van de landbouwgrond is nog steeds in handen van blanken, die maar 8 procent van de bevolking uitmaken.

De regerende ANC-partij vindt dat de blanke boeren te veel geld vragen voor hun grond. Er wordt nu gepraat over aanpassing van de grondwet zodat boeren land moeten afstaan zonder dat ze schadeloos worden gesteld. Tegenstanders spreken van Zimbabwe 2.0 en verwijzen daarmee naar de voormalige Zimbabwaanse president Mugabe, die blanke boeren op grote schaal van hun land verdreef, met zeer schadelijke gevolgen voor de economie.

Munt onder druk

Door de discussie over mogelijke aanpassing van de grondwet staat de waarde van de Zuid-Afrikaanse munt, de rand, onder druk.

Blanke Zuid-Afrikaanse boeren lobbyen in de VS, zegt Bram Vermeulen. Zo heeft AfriForum gepraat met John Bolton, de Nationaal Veiligheidsadviseur van Trump.

De Amerikaanse president is overigens niet de enige die zich met de landhervormingen bemoeit. In maart zei de Australische minister Peter Dutton dat de blanke boeren in Zuid-Afrika "speciale aandacht" verdienen van de Australische regering. Hij ging kijken of boeren die naar Australië willen verhuizen versneld een visum kunnen krijgen. Ook deze opmerking leidde tot een woedende reactie van de Zuid-Afrikaanse regering.