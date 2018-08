'Inrijden op gemeentehuis Bemmel was wanhoopsdaad'

Een ex-collega vertelt: "Hans had al vaker de politie gebeld om te zeggen dat hij zichzelf zou verdrinken of zichzelf met een pistool door z'n kop wilde schieten. Dan stond de politie bij hem op de stoep. Hij heeft wel eens vastgezeten en ook in een inrichting gezeten. Hij vertelde dat hij geen hulp kreeg voor zijn problemen."

Beiden hadden elkaar een half jaar geleden na lange tijd weer gesproken. "Hans vertelde dat het niet goed ging. Hij was in de financiƫle problemen geraakt door zijn ex-vriendin, met wie hij eerst nog helemaal gelukkig was."

Zijn ex-collega is geschokt, want hij zag onlangs nog een lichtpuntje. "Twee weken geleden leek het beter te gaan. Daarom ben ik nu heel erg geschrokken." Hij wijst naar de politie: "Als die zegt dat het motief een raadsel is, dan vind ik dat vreemd. Ze zijn bij hem langs geweest en ze kennen hem."