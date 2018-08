Coalitie steunt schrappen dividendtaks, want 'afspraak is afspraak'

De Tweede Kamerfracties van D66 en ChristenUnie zullen het schrappen van de dividendbelasting in het debat na Prinsjesdag steunen. De maatregel staat nu eenmaal in het regeerakkoord en afspraak is afspraak, vinden ze.

"Ik heb mijn handtekening onder het coalitieakkoord gezet en ik houd mijn woord", zegt ChristenUnie-leider Segers. "Het is een groot compromis dat je hebt gesloten."

Pechtold van D66 laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Het staat nu eenmaal in het regeerakkoord" en dus zal hij het bij de Algemene Politieke Beschouwingen zijn steun uitspreken. Hij voegt er wel aan toe dat het kabinet veel beter moet uitleggen waarom het afschaffen van de heffing een goed idee is. "We moeten mensen laten zien dat iedereen hierdoor meer koopkracht krijgt."

Duurder

Vanmorgen praat het kabinet met de vier fractievoorzitters van de regeringspartijen over de begroting die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren.

Het afschaffen van de dividendbelasting is omstreden. Vorige week bleek dat dit zeker 500 miljoen duurder uitpakt dan eerder werd gedacht.

Het kabinet zei eerder al dat de hogere kosten geen aanleiding zijn om de maatregel, die tegen het zere been van de oppositie is, te laten varen.