Gemeentehuis Bemmel voorlopig onbruikbaar

Het gemeentehuis in Bemmel is door de aanslag van gisternacht waarschijnlijk maandenlang niet bruikbaar. Het gebouw raakte zwaar beschadigd toen een auto met gasflessen het pand binnenreed. Er ontstond daarna een felle brand.

De publiekshal en de ruimtes achter de balies zijn volgens de gemeente Lingewaard, waar het Gelderse dorp onder valt, verwoest. In de rest van het pand is forse rook- en roetschade. Ook de apparatuur is aangetast.

Er worden de komende tijd noodgebouwen neergezet, zodat gemeentemedewerkers daar kunnen werken. Tot die tijd werken zij vanuit huis. In Kasteel De Kinkelenburg, waar voorheen het raadhuis was gevestigd, is een tijdelijk gemeentekantoor ingericht. Dat blijft in gebruik tot de noodgebouwen klaar zijn voor gebruik.

Motief

Het motief van de dader is nog niet bekend. Hij kwam bij de aanslag om het leven.

Zijn identiteit is nog niet officieel bekendgemaakt. Bronnen melden aan De Gelderlander dat de man een vrachtwagenchauffeur was die bekend was bij zorginstanties.