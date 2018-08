Revolutionaire weersatelliet de ruimte in: Star Wars voor meteorologen

Die nieuwe windmetingen vanuit de ruimte worden verwerkt in weermodellen waarmee wordt berekend wat voor het weer het wordt. "Hiermee kunnen we echt onze weersverwachtingen aanscherpen", hoopt Hoebert.

Het zal bijvoorbeeld makkelijker worden om vooraf te weten of een orkaan over een Caribisch eiland als Sint-Maarten komt, of er net aan voorbij gaat. "Ook zo'n code oranje die we een tijdje terug in ons land hadden, waarbij het uiteindelijk wat minder heftig uitpakte dan we dachten, daar kunnen we straks scherper op insteken."

Klimaatonderzoek

Daarnaast dragen de extra gegevens over de wind ook bij aan het klimaatonderzoek op de lange termijn. Volgens Gert-Jan Marseille van het KNMI zijn de onzekerheden van huidige klimaatmodellen, computermodellen die uitrekenen hoe het klimaat zich in de toekomst ontwikkelt, het grootst in de tropen.

"We denken dat dat komt doordat we weinig informatie hebben over de wind, het is een van de blinde vlekken in het waarneemnetwerk. We kunnen met deze satelliet beter begrijpen hoe het toekomstige klimaat, onder andere in de tropen, zich zal ontwikkelen." De satelliet kan daarnaast windmetingen doen boven in de atmosfeer, zegt Marseille. Ook daar vinden belangrijke klimatologische processen plaats.

Waarom is er dan nooit eerder zo'n windmeter de ruimte ingestuurd? Vooral omdat het zo'n technisch hoogstandje is, denkt Martin Kaspers van ESA. "Het is echt uncharted territory. Er zijn meerdere organisaties en bedrijven geweest die het geprobeerd hebben, die zijn er allemaal mee gestopt. Wij hebben de technische problemen die er waren weten op te lossen. Puur door te blijven doorgaan met ontwikkelen."