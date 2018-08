'Niet alleen maar bingo' op festival voor eenzame ouderen

Verschillende podia, een hoop artiesten, een reuzenrad en verschillende eet- en drinkkraampjes. Vandaag vindt voor de tweede keer het Forever Young Festival in Almere plaats dat speciaal is gericht op 65-plussers. Vorig jaar werd het festival georganiseerd met het idee eenzame senioren bij elkaar te brengen. Er kwamen toen 6200 bezoekers op af, dit jaar is dat aantal gestegen naar 10.000.

"Het werkt", zegt Sietse Dugour, organisator van het festival. Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem, vindt hij. "Daarom willen we op het festival mensen met elkaar verbinden." Dugours inspiratie kwam vorig jaar van zijn oma die maar vijf gesprekken per week had, met ieder familielid één. "Voor een mens is dat hartstikke weinig."