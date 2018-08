Gevluchte Venezolaan op Curaçao vreest voor zijn leven om wat hij zag

Curaçao zit in zijn maag met de asielaanvraag van een Venezolaanse sergeant van de Nationale Garde van president Maduro. De man is vrijdag met bootje illegaal aan land gekomen en vrij snel daarna opgepakt door de politie. Die hield zijn arrestatie en opsluiting stil.

De 19-jarige sergeant zegt dat hij in april getuige is geweest van geknoei met verkiezingscomputers door Maduro. Volgens de militair zijn collega's die daarbij aanwezig waren inmiddels vermoord of spoorloos verdwenen. De Venezolaan vreest dan ook voor zijn leven en is daarom naar Curaçao gevlucht.

Sinds zijn aanhouding heeft hij de politie en gevangenbewaarders geprobeerd zijn verhaal duidelijk te maken, maar daar werd niet op gereageerd. Uiteindelijk wist hij via een mobieltje in de SDKK-gevangenis een advocaat te bereiken, die een asielaanvraag voor hem heeft ingediend.

Aanhouding bevestigd

De autoriteiten ontkenden aanvankelijk de arrestatie van de Venezolaan, maar in een gesprek met de NOS bevestigt minister van Justitie Quincy Girigorie zijn aanhouding en opsluiting. Van een asielaanvraag was hij niet op de hoogte.

De advocaat van de sergeant, Achim Henriquez, is bang dat de Venezolaan toch wordt uitgezet. "Daarmee zou Curaçao in strijd handelen met de mensenrechten. Artikel 3 en 5 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) bepalen dat iemand niet teruggestuurd mag worden als er een reële kans is dat iemand gemarteld of gedood gaat worden.

Onderzoek door Amnesty

Amnesty International Nederland heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan op Curaçao, na signalen dat Curaçao in strijd met de Mensenrechten Venezolanen terugstuurt die gevaar lopen. Volgende maand komt het rapport daarover uit.

De Nederlandse IND assisteert de vreemdelingendienst op Curaçao. De Rijksministerraad kan als verdragspartner bij het EVRM worden aangesproken op schendingen door landen in het Koninkrijk.