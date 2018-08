NS: waarschijnlijk ook problemen in ochtendspits door storing

De NS verwacht rond Amsterdam ook in de ochtendspits problemen door de storing van gisteravond. Reizigers krijgen het advies om voor de vertrek de reisplanner te controleren en onderweg de berichten goed in de gaten te houden.

Het is onduidelijk of de storing bij ProRail is verholpen als de dienstregeling wordt opgestart. En zelf als de storing voorbij is, moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van treinen.

De storing in het besturingssysteem van de seinen en wissels van ProRail ontstond aan het begin van de avond. Even leek het probleem verholpen, maar kort daarna vielen de systemen weer uit.

De storing leidde bij sommige reizigers tot frustratie