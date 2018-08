'Champignons zijn te goedkoop, de kwekers gaan eraan onderdoor'

"We zitten op een punt dat de kosten alsmaar stijgen en de prijzen zakken", zegt champignonkweker Marc van Doremaele. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidskosten en energiekosten. Hij krijgt naar eigen zeggen zo'n 40 cent voor 250 gram champignons, maar dat moet naar minimaal 50 cent om toekomstbestendig te zijn. "Dit is een doodlopende weg".

Volgens Hooijmans kunnen kwekers niet simpelweg meer vragen voor hun champignons, doordat producenten tegen elkaar uitgespeeld worden. Kopers bieden alsmaar minder, maar kwekers gaan akkoord omdat ze dan in ieder geval leveringszekerheid hebben, vertelt hij. "Het is een race to the bottom. En dat betekent uiteindelijk dat een kweker onder de kostprijs aan het produceren is", zegt Hooijmans. Dat kunnen bedrijven niet volhouden.

De afgelopen jaren is de Nederlandse champignonsector al behoorlijk geslonken, blijkt uit cijfers van het CBS. Op dit moment zijn er nog 115 champignonbedrijven. In 2000 waren het er nog meer dan 500.