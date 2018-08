Nederlanders met plezierjacht vol cocaïne in wateren Mallorca gepakt

Vier Nederlanders en een Duitser zijn zondag in de buurt van Mallorca opgepakt door de Spaanse douane. Ze waren aan boord van een plezierjacht en hadden 300 kilo cocaïne bij zich.

Een van de aangehouden Nederlanders is een 54-jarige man uit Schagen. Hij is de eigenaar van het jacht. In Nederland is hij de hoofdverdachte in een groot witwasonderzoek.

In het kader van dat onderzoek zijn gisteren invallen gedaan in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Schagen en Zaandam. Daarbij is beslag gelegd op 38 panden. Het gaat volgens NH Nieuws om kantoren en huizen. Ook zijn 5 kilo goud, gouden sieraden, een Harley Davidson, dure horloges, administratie en 82.000 euro contant geld in beslag genomen.

Onduidelijke geldstromen

De man trok in 2016 de aandacht van justitie toen hij het plezierjacht kocht, zonder dat duidelijk was hoe hij aan het geld kwam. In het onderzoek dat volgde, ontdekten FIOD en recherche dat de man ook allerlei panden had gekocht, terwijl onduidelijk was waar het geld vandaan kwam.

Ook de Spaanse opsporingsdiensten hielden de man al langere tijd in de gaten. Afgelopen zondag werd hij op heterdaad betrapt toen hij met zijn schip vol drugs onderweg was van Mallorca naar Ibiza. De cocaïne komt volgens de Spaanse autoriteiten uit Colombia.