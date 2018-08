Drie vermisten van Italiaans kloofongeluk terecht

Drie jonge mannen die na het ongeluk in de Kloof van Raganello in het zuiden van Italië werden vermist zijn levend teruggevonden. Officieel worden nu geen mensen meer vermist, maar reddingswerkers zoeken nog door, aangezien er ook slachtoffers kunnen zijn die niet met een officiële excursie waren meegegaan.

De Kloof van Raganello in de regio Puglia liep gisteren plots vol water, nadat het hard had geregend. Twee groepen wandelaars werden overvallen door het water en honderden meters, soms enkele kilometers meegesleurd. Tien mensen zijn dood teruggevonden, een elfde slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Aanvankelijk werden 23 mensen gered.

Een van de dodelijke Italiaanse slachtoffers was een vrouw die met haar Nederlandse man deelnam aan de excursie onder leiding van een gids. De Nederlander is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met hem en zijn familie.

Schilderachtig

De Kloof van Raganello is een populaire bestemming voor sportieve wandelexcursies. De kloof is 13 kilometer lang en ligt in het schilderachtige nationale park Pollino. De wanden van de kloof zijn op sommige plekken meer dan vierhonderd meter hoog.

Het is de tweede tragedie die Italië binnen een week treft. Vorige week kwamen 43 mensen om toen een brug bij Genua spontaan instortte. "Ons hele land is oprecht verdrietig over deze nieuwe tragedie die doden en gewonden heeft veroorzaakt in het Pollino park", zei president Mattarella in een verklaring.

Het Italiaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het ongeluk en of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen.