Blok buigt zich over onrust door cartoonwedstrijd Wilders

Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat zich "zeer snel" buigen over de mogelijke gevolgen van de cartoonwedstrijd van PVV-leider Wilders. Aanleiding is de groeiende onrust in Pakistan. De Pakistaanse regering heeft de Nederlandse zaakgelastigde ontboden omdat Wilders zich schuldig zou maken aan belastering van de islam.

Wilders kondigde twee maanden geleden aan dat hij later dit jaar een cartoonwedstrijd wil houden over de profeet Mohammed. Wanneer precies, heeft hij nog niet besloten, maar er zouden inmiddels al zo'n tweehonderd inzendingen binnen zijn. De beste cartoons zullen door Wilders worden geselecteerd.

Eventuele stappen

In Pakistan is na de aankondiging van de wedstrijd een aantal keer fel gedemonstreerd tegen Wilders en Nederland. Afgelopen vrijdag waren duizenden woedende mensen op de been in de hoofdstad Islamabad.

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken groeit het ongenoegen over de wedstrijd in het buitenland. Minister Blok gaat zich daarom binnenkort beraden op wat hem te doen staat.

Fitna

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof liet in juni al weten dat hij vanuit het oogpunt van veiligheid geen bezwaar heeft tegen de wedstrijd. Kamervoorzitter Arib zei dat Wilders voor een bijeenkomst in zijn eigen, streng beveiligde PVV-fractiekamers geen toestemming nodig heeft.

In 2008, toen Wilders zijn anti-islamfilm Fitna uitbracht, gingen in Pakistan ook duizenden woedende mensen de straat op. Destijds drukte het ministerie van Buitenlandse Zaken diplomaten op het hart om te benadrukken dat de film niet het standpunt van de Nederlandse regering verkondigde.