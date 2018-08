Een vrouw die klaagde over geluidsoverlast van een moskee in Indonesië, moet anderhalf jaar de gevangenis in. De rechter vindt dat ze schuldig is aan godslastering. Ze had vijf jaar cel kunnen krijgen.

De 44-jarige vrouw heeft de islam beledigd, is het oordeel. Verreweg de meeste Indonesiërs zijn moslim.

Na haar klacht braken rellen uit; woedende moslims bestormden en plunderden boeddhistische tempels op Sumatra.

De advocaat van de vrouw heeft gezegd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak.