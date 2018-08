'Boe' roepen helpt tegen spookfietsen op Erasmusbrug

Rotterdam heeft dagelijks 50 spookfietsers minder op de Erasmusbrug. Dat komt door een experiment met de tekst 'Roep boe tegen spookfietsers' op het fietspad.

De stad vindt het experiment geslaagd. "Het probleem kan dus met relatief simpele, goedkope maatregelen teruggedrongen worden." De proef begon in juni en duurde 25 dagen.

Duimpje

Naast de tekst op het fietspad was een speciaal verkeerslicht geplaatst dat gaat branden als iemand tegen de richting in fietst. Fietsers die wel de juiste rijbaan kozen, zien een duim omhoog en pijlen op de grond in de juiste richting. De campagne is bedacht door gedragswetenschappers.

Dagelijks fietsen gemiddeld 420 fietsers tegen de rijrichting in over de Erasmusburg. Rotterdam ziet door het experiment een daling daarvan met 11 procent.

'Wacht op groen'

Tegelijkertijd heeft de gemeente geprobeerd het aantal door-rood-fietsers terug te dringen. Hier was de proeflocatie het Eendrachtsplein in Rotterdam-Centrum. Daar waren speciale borden geplaatst met teksten als: 'Ook jij kan geschept worden door een auto. Dat bepaal je zelf. Wacht op groen.'

De borden werden af en toe weggehaald om het resultaat beter te meten. Volgens de gemeente neem het aantal door-rood-fietsers met bijna 50 procent af als de waarschuwingsborden er staan.