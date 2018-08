Supermarktklant vraagt reanimerende agent om zak aardappelen

Een klant in een supermarkt in Den Helder heeft agenten gestoord die bezig waren met een reanimatie. De klant vroeg de agenten of ze hem even een zak aardappels konden aanreiken.

Dat schrijft wijkagent Mike Koenekoop op Twitter. Zijn collega's waren zaterdag tussen de schappen in een supermarkt bezig met het reanimeren van een klant, toen ze op hun schouders werden getikt.

Op Twitter wordt vol ongeloof gereageerd op het bericht van Koenekoop. "Mijn kin hangt nu ter hoogte van mijn knieƫn, wat een onbenul", schrijft iemand. Een ander drukt zich wat steviger uit: "Je zou ze toch een stomp op hun snuit geven!"

Hoe het met de klant is die werd gereanimeerd, is niet duidelijk, schrijft NH Nieuws.