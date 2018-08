Moeizame zoektocht naar wandelaars in overstroomde kloof

Het reddingswerk in de Kloof van Raganello, in het zuiden van Italië, verloopt moeizaam. Reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers, nadat het rivierwater in de smalle kloof door zware regenval gisteren snel was gestegen. De sterke waterstroom nam wandelaars mee die in de kloof over de rotsen liepen.

Tien mensen zijn op die manier om het leven gekomen, een elfde slachtoffer overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het zijn vijf mannen en zes vrouwen, onder wie een meisje van 14. Hun nationaliteit is nog niet bekendgemaakt, maar vooral Italianen bezoeken het gebied. Zeker vijf mensen worden nog vermist.

"Reddingswerkers hebben grote moeite om het zoekgebied uit te zetten", zegt correspondent Mustapha Margadi. "Er zijn verschillende plekken waar de stroom water slachtoffers kan hebben gemaakt, dus die zoektocht gaat nog wel even duren."

Kilometers meegesleurd

De reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en lieten zich met schijnwerpers op verschillende plekken aan touwen de kloof inzakken. De kloof is een kilometer diep en op sommige plekken maar vier meter breed. "In heel korte tijd is de kloof volgelopen met water en sommige slachtoffers zijn drie kilometer verderop teruggevonden", zegt Carlo Tansi, hoofd van de hulpverleners in de regio.

Bij licht zijn er helikopters het gebied ingegaan. Gezocht wordt naar wandelaars die zich langs de kant of op kleine eilandjes in het water in veiligheid hebben gebracht en nu vastzitten. Er zijn 23 mensen gered. Onder hen een meisje van 10. De slachtoffers horen bij twee groepen wandelaars die in het gebied waren.

Nooit zonder gids

"Waar de slachtoffers aan het wandelen waren, was de rivierbedding smal met heel steile wanden. Als er plotseling water op komt zetten, is dat een dodelijke combinatie. Je kan niet ontsnappen", zegt correspondent Margadi. "Wandelen in dit soort gebieden is altijd riskant, dus dat moet je nooit doen zonder gids."

In de Kloof van Raganello worden veel excursies gedaan, maar niet iedereen neemt een ervaren gids mee. "Er zijn ooggetuigenverslagen dat er in dit geval ook groepen op weg waren zonder gids", zegt Margadi. "Maar die berichten zijn niet bevestigd. In ieder geval blijkt meer weer dat hiken in dit soort gebieden gevaarlijk kan zijn en dat je goed moet weten wat je doet."