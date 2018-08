Marokkaanse koning geeft geen duidelijkheid over dienstplicht

De Marokkaanse dienstplicht werd in 2006 afgeschaft. De berichten over herinvoering maken volgens de correspondent veel los. "Het hek is al van de dam. Heel veel Marokkanen spreken er al over, want ze zijn doodsbang dat ze de dienstplicht in moeten, terwijl ze dat niet willen."

Het is nog altijd niet duidelijk of de dienstplicht ook zou gelden voor Marokkanen die ook een andere nationaliteit hebben. Willemijn de Koning: "Ik krijg nu berichten van Nederlandse Marokkanen: moet ik ook?"

Mannen en vrouwen

Volgens Marokkaanse media wordt de dienstplicht al in oktober ingevoerd. De militaire training zou een jaar duren en de verplichting zou gelden voor zowel mannen als vrouwen, van 19 tot 25 jaar. Gehandicapten zijn vrijgesteld en studenten kunnen hun dienstplicht later vervullen.

Wie probeert aan de dienstplicht te ontkomen zou maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen.