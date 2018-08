Slapen zonder matras en altijd gevaar: Britse gevangenis onder curatele

Straffeloosheid

De Engelse hoofdinspecteur van gevangenissen, Peter Clarke, voerde in augustus inspecties uit in Birmingham. In een radio-interview met de BBC vertelt hij over de cultuur van straffeloosheid en onveilige situatie in de strafinstelling.

"De situatie is instabiel, het is er vies en bovenal onveilig. Het is een plek waar elk moment geweld kan uitbreken." Gevangenbewaarders hadden in verschillende vleugels van het gebouw de controle verloren. Zij sloten zichzelf soms op in hun kantoor, uit angst voor gewelddadige gedetineerden.

Ook was de inspectie getuige van verschillende pesterijen door medegedetineerden. In het rapport staat beschreven hoe een veroordeelde door medegevangenen werd natgespoten met een waterslang. En een andere gedetineerde zat al drie dagen zonder matras, "omdat het zijne was gestolen".