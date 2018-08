'Marokko wil dienstplicht weer invoeren'

Marokko wil de dienstplicht opnieuw invoeren. Dat melden Marokkaanse media. De regering en het parlement zijn akkoord met het wetsvoorstel, maar koning Mohammed moet zijn goedkeuring nog geven aan de wijze waarop ze het hebben uitgewerkt.

De herinvoering van de dienstplicht zou een wens van de koning zijn. Hij zou bij jongeren meer nationaal besef willen kweken en het gehang op straat van werkloze jongeren willen tegengaan.

Volgens het plan moeten jongeren tussen de 19 en 25 jaar het leger straks 18 maanden dienen. Jongeren met een lichamelijke beperking en studenten krijgen vrijstelling. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook gaat gelden voor Nederlanders met een Marokkaans paspoort.

Vanavond houdt koning Mohammed een televisietoespraak. Dan wordt duidelijk of hij met de plannen akkoord is gegaan. Als dat inderdaad zo is, zal hij mogelijk meer details bekendmaken.

Marokko kende decennialang een dienstplicht van 18 maanden. In 1999 werd de duur daarvan ingekort naar 12 maanden. In 2006 schafte de koning de dienstplicht per decreet helemaal af.