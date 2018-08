Italië dreigt migranten terug te sturen naar Libië

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini dreigt migranten die vastzitten op schepen voor de kust terug te sturen naar Libië. Hij wil de rest van Europa op deze manier dwingen om een deel van de migranten op te nemen.

Salvini wil beginnen met het schip Diciotti van de Italiaanse kustwacht, dat sinds donderdag voor de kust van Lampedusa ligt. Aan boord zijn 177 migranten die zijn opgepikt uit de Middellandse Zee tussen Malta en Italië.

"Of Europa gaat Italië concreet helpen, of we zijn gedwongen de mensensmokkel een definitief halt toe te roepen en de migranten terug te brengen naar de Libische haven", zei Salvini.

De nieuwe regering van Italië ligt sinds het aantreden in juni in de clinch met Europa over opvang van migranten. De Italianen voelen zich in de steek gelaten door de andere landen en willen dat vluchtelingen eerlijk worden verdeeld over Europa.