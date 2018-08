Schiermonnikoog weer digitaal bereikbaar

Alle bewoners van Schiermonnikoog hebben weer internet, tv en telefoon via de glasvezelkabel. Provider Kabelnoord laat weten dat de omleiding via een andere kabel werkt, meldt Omrop Fryslân.

Sinds zaterdagmiddag zaten de abonnees van het kabelbedrijf op het eiland zonder internet, telefoon en televisie door een breuk in een glasvezelkabel in de Waddenzee. KPN heeft het signaal nu omgeleid via Lauwersoog. Na een korte test heeft Kabelnoord iedereen weer aangesloten.

De storing zorgde bij een aantal winkels en horecagelegenheden voor overlast, omdat er niet kon worden gepind en omdat er geen reserveringen konden worden geboekt.

De volgende stap is de kapotte kabel repareren. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.