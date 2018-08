Hennepplantage ontdekt bij grote brand in bedrijfspand Arnhem

Bij een voormalig poeliersbedrijf in Arnhem woedt een grote, uitslaande brand. Er stijgen dikke zwarte rookwolken op die te zien zijn tot in de wijde omgeving. De brandweer is uitgerukt met meerdere bluswagens en een hoogwerker.

In het pand is een hennepplantage gevestigd, meldt een verslaggever van Omroep Gelderland. Ze kon de wietplanten zien en ruiken. Politie en brandweer willen dat nog niet bevestigen.

Bewoners en bedrijven in de buurt wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer houdt het gebouw van de naastgelegen kringloopwinkel nat. Daarmee moet voorkomen worden dat de vlammen overslaan.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.