'Individueel gespaard pensioen valt flink tegen door lage rente'

Mensen die individueel voor hun pensioen sparen, krijgen waarschijnlijk grote tegenvallers te verwerken als ze straks met pensioen gaan. Het gaat soms zelfs om een halvering van de pensioenvooruitzichten.

Dat constateert de Volkskrant na een rondgang langs bedrijven. In totaal sparen zo'n 1,2 miljoen Nederlanders individueel voor hun pensioen, omdat ze buiten een cao vallen en daarmee buiten de pensioenregeling die voor de sector is vastgelegd.

Dat doen ze via een zogenoemde beschikbarepremieregeling. Via die regeling betaalt een werkgever een vaste premie voor een werknemer. Het gespaarde geld wordt voor de werknemer belegd. Hoeveel pensioenkapitaal een werknemer uiteindelijk opspaart, hangt af van hoe het geld belegd is.

Rente op pensioendatum

Maar de hoogte van de uitkering op de pensioendatum staat van tevoren niet vast. Hoe hoog dat pensioen is, hangt onder meer af van de rentestand op dat moment. Dat betekent dat het kan dat de uitkering naar beneden bijgesteld moet worden, ook als het gespaarde kapitaal gestaag is gegroeid.

Dat heeft te maken met hoe het pensioen uiteindelijk 'aangekocht' wordt. Van het gespaarde geld wordt namelijk op de dag dat de werknemer met pensioen gaat een uitkeringsregeling getroffen met een financiƫle instelling. Die geeft in ruil voor het kapitaal de werknemer eens in de zoveel tijd een uitkering: het pensioen.

Hoe hoog dat is, hangt mede af van de rentestand op dat specifieke moment. Is de rente laag, dan kan in veel gevallen de pensioenuitkering plotseling flink tegenvallen. Het omgekeerde geldt ook: een hoge rente kan voor hogere uitkeringen zorgen.

Tienduizenden tegenvallers

Omdat de rente de afgelopen tijd erg laag is geweest, kregen tienduizenden medewerkers met deze pensioenregeling een flinke klap te verwerken, stelt de Volkskrant vast. Voor nog duizenden mensen dreigt komende tijd hetzelfde te gebeuren.