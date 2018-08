Première-avond nieuwe film Kevin Spacey levert... 126 dollar op

De film Billionaire Boys Club, met de van seksueel misbruik beschuldigde acteur Kevin Spacey, is een flop in de bioscoop. De première-avond afgelopen vrijdag leverde in de VS een schamele 126 dollar op - zo'n 112 euro.

De film was volgens Amerikaanse media in maar acht bioscopen te zien. Dat betekent dat er gemiddeld per voorstelling nog geen twee personen in de zaal zaten. Op de zaterdag deed de film het overigens iets beter. Aan het eind van de dag was de opbrengst 162 dollar.

Gerechtelijk onderzoek

De carrière van tweevoudig Oscar-winnaar Spacey raakte eind vorig jaar in het slop. Hij werd toen beschuldigd van aanranding door acteur Anthony Rapp, die 14 jaar was toen het zou zijn gebeurd. Sindsdien hebben ruim dertig mannen de acteur openlijk beschuldigd van ongewenste intimiteiten, schrijft de Britse krant The Telegraph.

Zowel in de VS als in Groot-Brittannië loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen Spacey. De acteur spreekt alle beschuldigingen tegen.

Uit de film geknipt

Na de onthullingen werd Spacey eerst ontslagen door Netflix, waar hij jarenlang de hoofdrol had gespeeld in de hitserie House of Cards. En vlak voor de première van All the Money in the World werd de 59-jarige acteur uit de film geknipt. Alle scènes met Spacey werden opnieuw gefilmd, met acteur Christopher Plummer als vervanger.

De distributeur van Billionaire Boys Club besloot uiteindelijk om Spacey in de film te houden. "We hopen dat deze beschuldigingen, die nog niet bekend waren toen de film 2,5 jaar geleden werd gemaakt, tegen iemand die een kleine rol heeft, de release van de film niet zal bezoedelen", stond in de verklaring voor het besluit.

425 dollar

De film was vorige maand al stilletjes uitgebracht bij streamingdiensten. Zo'n zet is meestal geen goede voorbode voor de bioscoopresultaten. Volgens de Hollywood Reporter zal de film in het volledige premièreweekend in de VS met moeite 425 dollar opleveren.

Ter vergelijking: Baby Driver uit 2017, waarin Spacey een hoofdrol speelde, leverde 20 miljoen dollar op in het eerste bioscoopweekend. Maar die film heeft gemiddeld een 7,7 op filmsite IMDb. Billionaire Boys Club staat vooralsnog op een 5,6.