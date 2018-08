Rouwfotografie neemt vlucht: 'Je laat iemand toe tot de moeilijkste dag van je leven'

Rouwfotografie past in een tijd waarin de dood meer bespreekbaar is geworden. En het beeld is daarbij een steeds grotere rol gaan spelen. Tijdens een uitvaart worden ook foto's en films getoond er zijn zelfs mensen die een uitvaart streamen op Facebook.

Guus Sluiter merkt dat ook jonge kunstenaars de dood steeds vaker tot onderwerp van hun werk maken en er een "diepe fascinatie" voor hebben. In een van de zalen van zijn museum tonen vier jonge fotografen hun verbeelding van rouw en verdriet.

Vertrouwen

In de woonkamer van de familie Barendse in Hendrik Ido Ambacht herinnert veel aan Anneke. Begin dit jaar overleed ze. Na een verkeersongeluk in 1992 raakte ze gehandicapt, maar ondanks de continue pijn bleef ze zichzelf, zegt haar man. De klep van de piano staat open, haar favoriete muziekstuk ligt op de lessenaar. Lief, betrokken en geïnteresseerd in anderen was ze, mooi. En ondanks de permanente pijn die ze leed altijd goed verzorgd.

Zo wilde Daan Barendse haar ook na haar dood vastgelegd hebben. Hij koos rouwfotografe Boukje Canaan. "Het klikte meteen. In de ochtend van de begrafenis kwam ze al langs. Ik had het gevoel haar te kunnen vertrouwen." Zijn vrouw lag boven opgebaard. "Toen ik daar afscheid nam, heeft Baukje foto's genomen. Dat was een heel intiem moment. Het heeft misschien maar tien minuten geduurd, maar de foto's die ze toen maakte, zijn mij het meest dierbaar."