In de Amsterdamse Apple-winkel is een iPad ontploft. Drie medewerkers kregen last van hun luchtwegen. De winkel is ontruimd.

Oorzaak is waarschijnlijk een lekkende batterij. Dat heeft de brandweer tegen de lokale omroep AT5 gezegd.

Medewerkers van de winkel hebben de iPad meteen in een bak met zand gelegd. De medewerkers die last hadden van de luchtwegen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. De Apple Store, die ligt aan het Leidseplein, is door de brandweer gelucht.