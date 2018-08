Peuter (3) verdronken op attractiepark Duinrell

Op attractiepark Duinrell in Wassenaar is vanmiddag een 3-jarig meisje verdronken.

Eerder vandaag sloeg het attractiepark alarm toen bleek dat de peuter enkele uren vermist was. Er werd een grote zoekactie opgezet, waaraan twee duikploegen van de brandweer en een groot aantal politieagenten deelnamen. De politie zette ook een politiehelikopter in. Via Twitter ging een Burgernet-melding uit.

Het meisje werd uiteindelijk levenloos gevonden in een sloot op het park. Pogingen om haar te reanimeren mochten volgens Omroep West niet baten.