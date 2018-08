Waarom sommige Tunesische vrouwen tegen feministische maatregelen zijn

In Tunesië heeft iedereen een mening over de maatregelen. Uiteraard zijn er vrouwen die de hervormingen toejuichen. Een deel van hen verzamelde zich eerder deze week in hoofdstad Tunis om hun steun uit te spreken. Maar veel andere vrouwen zijn minder positief, zoals zussen Imane (24), Aisha (30) en Ahlam (36). "Ik vind het schandalig. Dit is echt de slechtste wet ooit," zegt Ahlam, hoofddoek losjes over haar haren gedrapeerd.

"Ten eerste, alsof we iets te erven hebben? Mijn ouders hebben sowieso een huis dat we onder zeven zussen moeten verdelen, nou dat komt wel goed," lachen ze.

Bovendien wonen ze in een kleine stad in het zuiden van Tunesië, Zarzis. Waar vrouwen in de hoofdstad Tunis steeds vaker op zichzelf gaan wonen of samen met hun man voor het inkomen zorgen, is dat in de kleinere steden nog lang niet het geval.

Grote gevolgen

Veel vrouwen daar stoppen met werken als ze trouwen en gaan dan bij hun man wonen. Omgekeerd geldt ook voor mannen, die hun hele leven uitgaan van een bepaalde erfenis en hun leven daarop inrichten, dat een hervorming grote gevolgen kan hebben.