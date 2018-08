Mexico onderzoekt dood tientallen zeldzame zeeschildpadden

In een beschermd natuurgebied in het zuiden van Mexico zijn 113 dode zeeschildpadden gevonden. De Mexicaanse autoriteiten onderzoeken waaraan de zeldzame dieren zijn gestorven.

De dode schildpadden werden tussen 24 juli en 13 augustus aangetroffen in Puerto Arista. Daar is een speciaal natuurgebied aangelegd waar de dieren hun eieren kunnen leggen. De kadavers lagen verspreid over een kuststrook van zo'n 30 kilometer.

Deskundigen vermoeden dat de schildpadden zijn gestorven door verstikking, vishaken of schadelijke algen. Onderzoek moet daar duidelijkheid over geven.