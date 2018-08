Koeien breken uit en bereiken na kilometerslange tocht Breda

Negen koeien zijn aan de wandel gegaan door een stukje Brabant. Ze waren afgelopen nacht ontsnapt bij een kaasboerderij in Made en doken vanochtend vroeg op in een wijk in het noordwesten van Breda.

Een stroomdraad van de omheining rond het terrein van de koeien had losgelaten. Daardoor zagen de dames hun kans schoon de benen te nemen. Een kleine tien kilometer verderop werden ze teruggevonden.

De voorgeschreven route die de koeien waarschijnlijk niet hebben genomen: