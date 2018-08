12.000 schutters bijeen in Neer, maar wat zijn schutters eigenlijk?

In 1810 werd op last van Napoleon een nationaal politiekorps gevormd en werd de schutterij verboden. Drie jaar later, na het vertrek van de Fransen, bleef de nationale politie bestaan en kregen de schutters een meer sociale functie. Het werden gezelligheidsverenigingen. Ook nu zijn ze nog vooral te vinden in het van oorsprong Roomse zuiden van het land zoals delen van Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Maar ook in landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn nog veel historische schuttersverenigingen te vinden en dat is te merken op het Europees Schutterstreffen in Neer waar de voertaal voornamelijk Duits is.

Escape room

Verder valt op dat de leeftijd van de meeste deelnemers behoorlijk hoog is. "Het is een hele oude cultuur, maar we hebben wel moeite om de jeugd te binden", vertelt Dorus Alofs. "Daar wordt heel hard aan gewerkt. Zo hebben we hier een prachtig mooi jeugddorp en daar zit een escape room in. Daar kom je tegenwoordig niet meer onderuit."

De schutters zijn nu alleen nog folklore, voegt hij daar aan toe. "Maar je moet wel iets blijven betekenen in de gemeenschap en daar zijn we druk mee bezig. En verder komen we natuurlijk puur voor het feest. Ouderwets genieten."