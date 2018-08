Nieuwe premier van Pakistan biedt gekleineerde Pashtuns (een beetje) hoop

De nieuwe Pakistaanse premier Imran Khan is vanochtend ingezworen. Zijn verkiezing geeft voorzichtig hoop aan de PTM, een protestbeweging van Pashtuns, de etnische minderheid waartoe Khan behoort. Zij eisen dat er een einde komt aan het etnische profileren van Pashtuns in de strijd van het Pakistaanse leger tegen de Taliban en andere militanten in de stammengebieden aan de grens met Afghanistan. Daarin worden volgens hen te vaak onschuldige burgers het slachtoffer.

Abdur Rauf Mohmand wordt nog steeds emotioneel wanneer hij het heeft over het moment dat zijn drie zoons werden opgepakt. "Het was middernacht toen ze kwamen." 'Ze', dat zijn mannen in burger, met wapens. "Ik zakte door mijn knieën. Ik dacht dat ze hen zouden vermoorden. De weken erna had ik zoveel stress, dat ik blind ben geworden."

De oude man, met grijze baard, kan een jaar later nog steeds niets zien. Hij zit op een van bamboe gemaakt bed in zijn woonkamer in Lahore, in een arbeiderswijk waar vooral Pashtuns wonen. In de wijk kent bijna iedereen wel iemand die is vermist. Toch is het lastig een familielid te spreken te krijgen. "Ze zijn bang", zegt Pashtun-journalist Rauf Yusufzai uit de tribale gebieden. "Vaak krijgen ze telefoontjes, dat hun zoon of man snel weer thuiskomt. Dat willen ze niet riskeren door met media te praten."