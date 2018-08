NS tevreden over halfjaarcijfers, maar vreest toename drukte en vertragingen

De NS is tevreden over zijn prestaties in de eerste helft van dit jaar. Er reden meer treinen dan in dezelfde periode vorig jaar en het bedrijf vervoerde meer reizigers. 84 procent van die reizigers waardeerde zijn reis met het rapportcijfer 7 of hoger. In de eerste helft van vorig jaar was dat 78 procent. Ook stegen de kans op het vinden van een zitplaats en het gevoel van veiligheid.

President-directeur Van Boxtel is blij mee met de resultaten, maar heeft een waarschuwing voor de komende jaren. "We lopen tegen de grenzen van het systeem. Elk jaar kiezen meer mensen voor de trein. Daar zijn we blij mee. Tegelijk vergroot dat de kans op drukte en vertraging."

De omzet steeg met 342 miljoen van 2,53 miljard naar 2,87 miljard euro. Het nettoresultaat bedroeg 6 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar werd nog 14 miljoen euro verlies geleden.