Boze Chileense passagier ontregelt vliegverkeer met bommeldingen

In Chili is een man van 29 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor telefonische bommeldingen aan onder meer de Chileense luchtvaartautoriteit. Daardoor moesten donderdag negen vliegtuigen in Chili en Peru een voorzorgslanding maken of terugkeren naar de luchthaven van vertrek.

Volgens de Chileense politie was de verdachte boos dat hij zijn bagage was kwijtgeraakt op een vlucht. Uit frustratie daarover besloot hij de bommeldingen te doen.

De directeur van de luchtvaartautoriteit zegt dat er in totaal elf meldingen van de man waren binnengekomen. Twee meldingen deed de man voor niet-bestaande vluchten. De andere negen werden voor de zekerheid aan de grond gezet. De getroffen vluchten waren van LATAM Airlines en Sky Airlines.

De boze klant die de bommeldingen deed, kan maximaal vijf jaar cel krijgen voor zijn acties.