CDA-coryfee Elco Brinkman kondigt vertrek uit politiek aan

CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Elco Brinkman verlaat halverwege volgend jaar de politiek. In een interview met NRC Handelsblad vertelt de 70-jarige partijprominent dat hij plaats wil maken voor een nieuwe generatie en zich "met de kleinkinderen gaat bemoeien".

Volgens Brinkman had het CDA-bestuur hem gevraagd om opnieuw lijsttrekker te zijn bij de verkiezingen van komend jaar. Maar daar had hij geen zin meer in. "Politiek is voor mij steeds meer een herhalingsoefening geworden."

In het interview hekelt Brinkman bovendien het huidige politieke klimaat in de Eerste Kamer. "Mijn frustratie is dat we onze kerntaak uit het oog verliezen. We zijn er om de grote lijnen in de gaten te houden. Maar dat wordt overschaduwd door politieke belangen. Het binnenharken van de laatste stem om een meerderheid te behalen, dat weegt nu veel zwaarder."

Invloedrijkste Nederlander

Brinkman zit sinds juni 2011 in de Eerste Kamer. Daarvoor was hij onder meer jarenlang voorzitter van Bouwend Nederland, de branchevereniging van bouw- en infrabedrijven. Dankzij die functie en zijn vele bijbanen werd hij enkele malen uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander.

In de jaren 80 was hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, toen partijgenoot Ruud Lubbers premier was. Brinkman werd door Lubbers aangewezen als opvolger, die de kar bij de verkiezingen van 1994 moest trekken. Maar vlak voor die stembusgang kondigde Lubbers aan niet op nummer 1 Brinkman, maar op nummer 3 Ernst Hirsch Ballin te stemmen. Het CDA verloor mede door het machtsvacu├╝m in de partij twintig zetels.