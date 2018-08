Medellín: van de moordstad van Pablo Escobar tot hightech-hub

"Natuurlijk zijn er nog genoeg problemen", geeft Alejandro Franco Restrepo van het innovatiecentrum toe. "Er is nog steeds veel ongelijkheid bijvoorbeeld. Maar we doen er van alles aan om een betere stad te krijgen."

Ook Sjoerd Martens is positief. "Voorlopig is hier nog minder werkgelegenheid dan in de hoofdstad Bogota. Maar als Medellín zo doorgaat, wordt dit straks echt wel een regionale hightech-hub."

Drugsbaas blijven herinneren

Langzaam maar zeker lijkt de stad zich zo te ontworstelen aan het bloedige imago van Escobar. Maar niet overal is dat het geval. In de wijk die zijn naam draagt, in een van de huisjes die op zijn kosten werden gebouwd, schudt een oudere dame haar hoofd.

Mevrouw Ana kreeg haar woning van de drugsbaas, en nog steeds hangt zijn portret prominent in haar woonkamertje. "Hij heeft ons nooit iets misdaan, integendeel", zegt ze. "En hij was echt niet de enige die geweld gebruikte hoor." Bendes hebben het nog steeds voor het zeggen in de buurt en echt veilig is het er nog steeds niet. Het geweld neemt de laatste tijd ook weer wat toe in de stad.

"Wat mij betreft is er weinig veranderd", verzucht mevrouw Ana, terwijl ze het portret van haar held aan de camera toont. Ze is een van de weinigen die zich de drugsbaas wil herinneren. De rest van Medellin wil 25 jaar na zijn dood nu eindelijk wel eens van Pablo Escobar af.