Premier Australië ziet af van verankering Parijs-akkoord in de wet

De klimaatdoelstelling van Australië wordt toch niet vastgelegd in de wet, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Premier Malcolm Turnbull ziet af van het voornemen in een poging de eenheid binnen zijn conservatieve partij de bewaren.

Australië heeft als doelstelling in 2030 tussen de 26 en 28 procent minder CO2 uit te stoten. Deze richtlijn is het resultaat van het klimaatakkoord van Parijs. Turnbull verdedigde eerder deze week het plan nog om de doelstelling in de wet te verankeren.

Overstag

Maar de premier vindt nu dat het verantwoordelijke ministerie zelf de klimaatdoelen mag bepalen. De minister moet daarbij ook rekening houden met de invloed van de uitstootmaatregelen op de prijs van elektriciteit. Het parlement moet nog stemmen over het nieuwe voorstel.

De behoudende leden van de regeringspartij vinden de huidige klimaatdoelstellingen te hoog gegrepen. Een aantal parlementsleden had daarom gedreigd tegen het oorspronkelijke plan te stemmen. De oppositie vindt juist dat de doelstelling van 26 tot 28 procent nog niet ambitieus genoeg is.

In een aantal Europese landen is het CO2-uitstootplafond wel vastgelegd in de wet. In juni werd de Klimaatwet van Nederland gepresenteerd.