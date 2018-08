VVD'er pleit voor zwarte lijst billenknijpers in horeca

Het Hilversumse VVD-raadslid Verkuijlen wil dat er een zwarte lijst wordt opgesteld van billenknijpers. "Als een jongere een meisje onzedelijk betast, moet hij op die lijst komen en een algemeen uitgaansverbod in Hilversum krijgen,", schrijft de VVD'er die tevens politiecommissaris is, op de website van zijn fractie.

Ook pleit hij tegenover NH Nieuws voor een campagne waarin onzedelijk gedrag aan de kaak wordt gesteld. "Het zou me een lief ding waard zijn als we een #metoo-beweging kunnen starten."

Online schrijft de VVD'er dat uitgaansgebieden in Hilversum veiliger zijn geworden, maar dat er nu sprake is van "een ander zorgwekkend fenomeen". Hij doelt op onzedelijk gedrag door - veelal jonge mannen - in de Hilversumse horeca. "Kennelijk is er een groep jongeren die meent dat het betasten van borsten en billen van wildvreemde jonge vrouwen normaal is."

Dochter

Onlangs overkwam het Verkuijlens eigen dochter, maar ook van andere Hilversumse ouders krijgt hij geregeld verontrustende signalen. "Vrouwen betasten is een sport geworden."

Verkuijlen wil een breed maatschappelijk debat hierover, "want het is geen typisch Hilversums probleem." Omdat het betasten vaak in de horeca gebeurt, vindt hij het allereerst de verantwoordelijkheid van de horecaondernemers om maatregelen te nemen.

"Maar ik wil ook graag een campagne zien", voegt Verkuijlen daar telefonisch aan toe. "Dat het niet normaal is, en wat je kunt doen als het je overkomt. Want nu zijn slachtoffers vaak te verbouwereerd om te reageren."