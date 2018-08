Arrestatie om dreigen met aanslag na zelfmoord PVV'er Dille

De politie heeft vorige week een Schiedammer aangehouden die op Facebook met een aanslag dreigde. Hij deed dat nadat bekend was geworden dat het Haagse PVV-raadslid Willie Dille zelfmoord had gepleegd.

Dille had kort voordat ze een eind aan haar leven maakte een filmpje op Facebook gezet, waarin ze stelt dat ze anderhalf jaar geleden is verkracht door een groep moslims en dat haar mede-raadslid Arnoud van Doorn van de islamitische Partij van de Eenheid hierachter zit. In het filmpje beschuldigt ze de politie en burgemeester Krikke ervan dat ze haar niet hebben geholpen.

Na de zelfmoord van Dille reageerde de man uit Schiedam, die actief is binnen extreemrechtse kringen, op Facebook. "Als dit geen drastische consequenties gaat hebben, pleeg ik zelf een aanslag", schreef hij. En: "Ik ben hier bloedserieus klaar mee. Als de staat niets doet staat mijn lot vast."

Sleutelhanger

De Schiedammer wordt verdacht van het dreigen met een terroristisch misdrijf en opruiing tot een terroristisch misdrijf. Ook had hij een nepvuurwapen als sleutelhanger in zijn bezit. De raadkamer van de rechtbank beslist volgende week of hij vast moet blijven zitten.

Het Facebookprofiel van de Schiedammer en zijn Twitteraccount zijn uit de lucht. Eerder was daar te zien dat hij een bewonderaar is van Anders Breivik, de dader van de aanslagen in 2011 in Noorwegen waarbij 77 mensen om het leven kwamen.