De dip na je vakantie: 'Een soort rouw, somberheid en verdriet'

Als je nu nog vakantie hebt, wil je er vast nog niet aan denken. Maar er komt een moment dat de plicht weer roept. Die eerste ochtend werken na een tijdje ultiem ontstressen vindt bijna niemand leuk: de afterholidaydip.

Cijfers zijn er niet, maar volgens bedrijfspsycholoog Jan Machek van ArboNed bestaat het fenomeen wel degelijk. En hoewel er geen officiële diagnose bestaat, kun je er volgens hem wel degelijk last van hebben. "Je kunt het vergelijken met een wat milde rouwreactie", schetst Machek. "Iets dat heel fijn en dierbaar was. En je wil het graag vasthouden, maar het eindigt."

En het afscheid nemen van je vakantie kan best wat klachten met zich meebrengen. Machek: "Er hoort wat somberheid, verdriet en melancholie bij. En een stressreactie die hoofdpijn, prikkelbaarheid of slaapklachten kan veroorzaken." Volgens de bedrijfspsycholoog zijn die klachten vergelijkbaar met andere bekende reacties bij stress of verdriet.

Onvermijdelijk

Maar is de afterholidaydip niet iets dat we onszelf gewoon aanpraten? Volgens Machek is dat zeker waar. "Maar mensen ervaren die klachten wel degelijk." Dat heeft volgens hem te maken met het vermijden van ongemakken in het leven. "Die maandag na de vakantie, die komt er onvermijdelijk. Dus mensen schieten dan in een soort tegenreactie. Een beetje verwend, maar wel logisch."

De zondagavond vóór de eerste werkdag is vaak het dieptepunt van vakantiedip, zegt de psycholoog. "Op maandagochtend voelen ze zich dan nog wel wat verdwaasd. Maar als je binnenstapt, rol je al snel weer in het ritme." En na een week zou het 'grootste leed' dan wel geleden moeten zijn.