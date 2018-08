Veldonderzoek op Lowlands: spreek je beter Engels met een slok op?

Je zit in een cafeetje te kletsen met een buitenlandse vriend of vriendin en met elk glas dat je drinkt spreek je beter Engels. Vloeiend, bijna letterlijk. Herken je het? De universiteit van Groningen doet op Lowlands onderzoek naar dit verschijnsel. Het is een van de tien wetenschappelijke projecten die tijdens dit festival wordt uitgevoerd. Serieus onderzoek.

Proefkonijn Mara zit voor een computerscherm. Onder haar kin de 'microfoon' van een echoapparaat dat beelden maakt van haar tong. Die loopt als een witte streep door het echobeeld. Zodra ze de teksten van het scherm voorleest, begint die witte streep te kronkelen als een slang. Mara's tong wringt zich letterlijk in allerlei bochten om 'pataka-pataka-pataka' te zeggen. Of: the tidy tiger tied a tighter tie to tidy her tiny tail.

Ze heeft nog geen druppel alcohol op. De bedoeling is dat er tijdens Lowlands ook mensen langskomen die (flink) gedronken hebben. "We willen kijken wat de invloed is van alcohol op het spreken van een vreemde taal, in ons geval Engels", zegt Jidde Jacobi, een van de promovendi die bij het onderzoek betrokken is.