Grote brand in schoolgebouw Boxmeer

In een schoolgebouw in Boxmeer heeft vannacht een brand gewoed. Het vuur brak rond 23.00 uur uit in de gymzaal van een middelbare school. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk.

De locatiedirecteur van de school zegt bij Omroep Brabant "enorm geschrokken" te zijn van de brand. "Komende maandag zouden onze leerlingen daar alweer moeten gaan gymmen. De timing is vreselijk." Waar de gymlessen nu moeten worden gehouden is niet bekend.

De gemeente Boxmeer bekijkt vandaag of de leerlingen van een naastgelegen basisschool maandag, op de eerste dag na de zomervakantie, weer naar school kunnen. Die school heeft rookschade opgelopen.