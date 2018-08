In juni bepaalt de supermarkt al wat wij eten met Kerstmis

15.000 pallets

"Dit jaar is er onderweg geen schip vergaan of zijn er geen containers overboord geslagen in slecht weer, dus dat scheelt veel stress", zegt de logistieke baas van Intratuin, Arjen Drok. Zo ver het oog reikt in Venlo, staan de dozen in het distributiecentrum; 15.000 pallets vol kerstprullaria. Zojuist aangekomen vanuit het Verre Oosten.

"Het spannendste hebben we nu dus wel achter de rug. De goederen zijn op tijd in Nederland gearriveerd. Nu moet het de komende weken richting tuincentra." De uitverkoop van tuinmeubelen is in de tuincentra deze week begonnen. Op die manier wordt ruimte gemaakt voor de kerstshow, die meestal midden oktober opengaat.

Afgelopen december steeg de omzet van kerstartikelen volgens Tuinbranche Nederland met 17 procent. Gezien de florerende economie en consumenten die niet op een eurootje kijken, verwachten ze bij Intratuin zeker weer een mooie omzet. "Of het weer zo'n forse omzetgroei wordt, weet ik niet. Maar de ondernemers verwachten wel een stijging. Ik zie dat aan het volume. Er is weer meer besteld."