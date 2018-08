Hittegolf legt vliegtuigwrak uit 1946 bloot met 'onwaarschijnlijk verhaal'

Op 18 november 1946 stortte een Amerikaans militair transportvliegtuig in een hevige sneeuwstorm neer in de Alpen in West-Zwitserland. De inzittenden van het Dakota-toestel, acht passagiers en vier bemanningsleden, zaten na de crash vijf dagen vast in de bergen.

Ze dronken gesmolten sneeuw en overleefden op één chocoladereep per persoon, totdat ze werden gevonden door Zwitserse militairen op ski's. De inzittenden kwamen veilig beneden, maar het wrak van het vliegtuig werd bedolven onder sneeuw en ijs en nooit teruggevonden. Tot deze zomer, toen het toestel ineens deels tevoorschijn kwam.