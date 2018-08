Twee gewonden bij brand in Egmond aan Zee

Bij een brand in een restaurant in Egmond aan Zee zijn twee mensen gewond geraakt. Eén persoon liep brandwonden op en is ter plekke behandeld, een ander is naar het ziekenhuis gebracht met snij- en schaafwonden, meldt NH Nieuws.

De brand brak vanmiddag uit in het centrum van Egmond aan Zee. De vlammen sloegen uit het pand en er was veel rookontwikkeling. Omwonenden werden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer schakelde de hulp in van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) om extra bluswater uit zee aan te voeren.