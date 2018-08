Rode stip op voorhoofd voor wie niet op de foto wil

Wie tijdens het evenement Bubbles & Bites in Bloemendaal niet herkenbaar wil worden vastgelegd, moet een rode stip op zijn of haar voorhoofd plakken. De organisatie van het culinaire festival bedacht deze maatregel naar aanleiding van de nieuwe privacywet, die in mei van kracht is geworden. Daarin staat onder meer dat bedrijven foto's van personen niet zomaar online mogen zetten.

"Vroeger kon je foto's gewoon publiceren", zegt de organisator van het festival tegen NH Nieuws. "Maar nu ben je nog vijf weken bezig als je iedereen moet vragen of een foto of video op de website mag worden gezet."

Dezelfde organisatie introduceerde de rode stip begin deze maand tijdens een ander evenement. Bezoekers konden de stip ophalen bij de organisatie, of zelf een stip zetten met lippenstift.

Drie van de 70.000 bezoekers van het evenement deden dat ook werkelijk. Foto's of video's waar zij op staan, worden niet gebruikt of hun gezichten worden geblurd.