50 jaar KEI-week Groningen: studenten zijn losser, evenementen veel groter

In Groningen is, net als in andere studentensteden, de woningnood hoog. Het KEI-bestuur helpt studenten daarom ook met het vinden van onderdak tijdens de introductieweek en een kamer voor de periode erna.

In de jaren 70 en 80 was de huisvesting voor studenten ook al een enorm probleem. Aan het einde van de jaren 70 werden er strooptochten gehouden tijdens de KEI-week. In groepjes gingen de aankomende studenten langs huizen met de vraag of er een kamer vrij was. Daarnaast werden ook een aantal panden gekraakt door het KEI-bestuur, zoals een oude meelfabriek. Dit was vooral bedoeld om aandacht te vestigen voor het huisvestingsprobleem.

Een gymzaal voor de eerste maand

"Nu kraken we niet meer", zegt Boels. Tijdens de week kunnen de nieuwe studenten logeren in huizen van oudere studenten en er is een KEI-camping waar de eerstejaars terecht kunnen. Toch is het voor veel studenten nog steeds moeilijk om een vast verblijf te vinden. Het KEI-bestuur is daarover in overleg met de universiteit. "We zoeken nu naar noodoplossingen, zoals bijvoorbeeld een gymzaal waar studenten in de eerste maand kunnen verblijven."