Veenlijk en Drentse schilderijen op reis naar Iran

Topstukken uit het Drents Museum verhuizen tijdelijk naar Iran. Vanaf 2 oktober toont het Nationaal Museum van Iran in Teheran 320 kunstvoorwerpen en archeologische vondsten uit de Drentse collectie.

Volgens het museum in Assen zijn de Iraniërs vooral geïnteresseerd in archeologische voorwerpen. Meest in het oog springend is de 'man van Exloërmond', een veenlijk dat in 1914 werd opgegraven.

Hij stierf enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling en werd begraven in het hoogveen. Dankzij de conserverende werking van het veen is zijn lichaam gemummificeerd.