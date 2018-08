Vier nieuwe tips over vermiste Nsimire (14) uit Den Haag

De politie heeft na een opsporingsbericht op TV West tot nu toe vier nieuwe tips gekregen over de vermiste Nsimire Massembo uit Den Haag.

Die tips komen bovenop de tientallen tips die al eerder waren binnengekomen. Op basis van de onderzoeksgegevens tot nu toe gaat de politie ervan uit dat ze zelf is weggelopen en zich - vermoedelijk met hulp van iemand anders - schuilhoudt. Dat laatste is een misdrijf: het onttrekken van een kind aan het ouderlijk gezag.

Gisteren maakte de politie bekend dat getuigen hebben gemeld dat ze Nsimire op zaterdag 28 juli nog op drie plekken in Den Haag hebben gezien: bij een Albert Heijn, bij een muziekcentrum en op een pleintje.

Camerabeelden bekeken

In de nacht van zondag op maandag 29 juli is haar OV-chipkaart gebruikt in bus 21 en tram 4. Op 1, 2 en 4 augustus is haar telefoon nog een aantal keer actief geweest, onder meer in de omgeving van het Newtonplein. Na 4 augustus is de telefoon uitgeschakeld.

"We weten niet of Nsimire zelf ook in die gebieden was. Haar telefoon was dat in ieder geval wel. Onze vraag is dan ook wie haar heeft gezien in de omgeving van het Newtonplein in Den Haag", zegt de politie.

"We sluiten niets uit", laat een woordvoerder weten aan Omroep West. Alle tips worden onderzocht en als ergens camerabeelden zijn gemaakt, worden die opgevraagd. En vervolgens aan de familie voorgelegd, met de vraag of zij de tiener herkennen.

De 14-jarige is sinds vrijdag 27 juli vermist. Ze kwam die dag niet op het afgesproken tijdstip thuis en haar familie kon haar niet bereiken.

In het opsporingsbericht op TV West deden Melanie en Djayla, vriendinnen van Nsmire, een emotionele oproep: "Ik hoop dat je terug komt en dat je gewoon hier bent met ons, dat we het weer gezellig kunnen maken."