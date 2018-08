Rabobank maakt 1,7 miljard winst; spaarrente terug naar 0,03 procent

De Rabobank heeft het afgelopen half jaar 12 procent meer winst gemaakt dan in de eerste helft van vorig jaar: 1,7 miljard euro. Dat komt vooral doordat bedrijven minder vaak in problemen komen vanwege de groeiende economie. De bank hoeft minder kosten te maken voor leningen die niet worden terugbetaald.

Voor het eerst in jaren is de Rabobank meer gaan uitlenen aan bedrijven. "Onze klanten investeren meer, omdat het goed gaat met de economie", zegt de hoogste Rabobank-baas Wiebe Draijer. "Eerder zagen we dat die investeringen maar mondjesmaat stegen, maar nu zien we in alle bedrijfssectoren dat ze in de lift zitten. Dat is een goed teken."

Spaarrente

Klanten van de bank hebben de afgelopen dagen de mededeling gekregen dat de spaarrente verder gaat dalen. Nu is de spaarrente nog 0,05 procent, maar vanaf maandag is die 0,03 procent. De bank verwacht dat die rente voorlopig niet omhoog gaat. De Europese Centrale Bank denkt dat op z'n vroegst medio volgend jaar de rentetarieven naar boven worden aangepast.

Het lijkt erop dat Nederlandse banken niet zover gaan om de spaarrente helemaal op 0 procent te zetten. Triodos Bank was de eerste bank die vorig jaar die stap zette, maar sindsdien zijn er geen andere banken gevolgd. De meeste grote banken hanteren nu een spaarrente van 0,03 procent.

Onzekerheid

Het Centraal Planbureau zei eerder vandaag dat de Nederlandse economie waarschijnlijk blijft groeien, maar in een iets lager tempo. Ook de Rabobank ziet steeds meer zaken in de wereld die tot ongerustheid leiden. "Vooral macro-economisch; handelsoorlogen, brexit en dergelijke geven steeds meer onzekerheid", aldus Wiebe Draijer. Maar hij verwacht dat de Nederlandse economie - als er geen onverwachte tegenslagen zijn - blijft groeien.